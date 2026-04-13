13/ 04/ 2026 22:17

Estudiantes de 13 y 15 años fueron sorprendidos con acelerantes y bengalas en el Liceo Lastarria

Dos escolares del Liceo José Victorino Lastarria fueron sorprendidos con acelerantes, botellas, mechas y bengalas en sus mochilas. Se trata de dos menores de 15 y 13 años, quienes fueron detenidos por el equipo docente del colegio a la espera de la llegada de personal de Carabineros de la 19° Comisaría de Providencia. Las labores investigativas quedaron a cargo del GOPE, el departamento OS-9 y el Labocar.