“Estoy que me saco la ropa”: Alcaldesa de Hualaihué ironiza con dichos de ministro Quiroz sobre la parafina
La jefa comunal realizó sus descargos por los dichos del ministro de Hacienda y apuntó a la realidad de las comunas del sur del país.
La alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza, lanzó duras críticas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras sus dichos respecto a que actualmente “nadie consume parafina”.
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la jefa comunal realizó sus descargos e incluso apuntó al presidente José Antonio Kast por la elección de su gabinete.
Los descargos de la alcaldesa de Hualaihué por dichos de ministro Quiroz
Desde la costa de Hualaihué y utilizando una chaqueta impermeable debido a las lluvias, la alcaldesa expresó: “Aquí estoy ministro Quiroz. Mire la temperatura aquí, compárela con la de Santiago. Este es el sur de Chile”.
“Estoy que me saco la ropa, hace mucho calor aquí. No necesitamos parafina ni calefacción”, agregó con un tono irónico.
En esa misma línea, Espinoza criticó: “Conozca la realidad de las comunas apartadas. El biministro Alvarado es de Chiloé, cómo no se juntan esas cabezas pensantes y no se dan cuenta del disparate que dijo el ministro Quiroz“.
“¿Cómo no voy a tener rabia? Tengo mucha rabia e impotencia. No me van a ca…, viendo a mi gente como está, con temporal y lluvias”, manifestó.
Por último, apuntó directamente al jefe de Estado: “Estos ministros son designados por el Presidente de la República que no tiene ni idea, no conoce la realidad porque a ellos no les falta. El sur de Chile para ellos no existe”.
Revisa el video de la alcaldesa de la Hualaihué
Ver esta publicación en Instagram