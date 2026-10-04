“Estoy que me saco la ropa”: Alcaldesa de Hualaihué ironiza con dichos de ministro Quiroz sobre la parafina

La jefa comunal realizó sus descargos por los dichos del ministro de Hacienda y apuntó a la realidad de las comunas del sur del país.

La alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza, lanzó duras críticas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras sus dichos respecto a que actualmente “nadie consume parafina”.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la jefa comunal realizó sus descargos e incluso apuntó al presidente José Antonio Kast por la elección de su gabinete.





Los descargos de la alcaldesa de Hualaihué por dichos de ministro Quiroz

Desde la costa de Hualaihué y utilizando una chaqueta impermeable debido a las lluvias, la alcaldesa expresó: “Aquí estoy ministro Quiroz. Mire la temperatura aquí, compárela con la de Santiago. Este es el sur de Chile”.

“ Estoy que me saco la ropa, hace mucho calor aquí. No necesitamos parafina ni calefacción”, agregó con un tono irónico.

En esa misma línea, Espinoza criticó: “Conozca la realidad de las comunas apartadas. El biministro Alvarado es de Chiloé, cómo no se juntan esas cabezas pensantes y no se dan cuenta del disparate que dijo el ministro Quiroz“.

“¿Cómo no voy a tener rabia? Tengo mucha rabia e impotencia. No me van a ca…, viendo a mi gente como está, con temporal y lluvias”, manifestó.

Por último, apuntó directamente al jefe de Estado: “Estos ministros son designados por el Presidente de la República que no tiene ni idea, no conoce la realidad porque a ellos no les falta. El sur de Chile para ellos no existe”.

Revisa el video de la alcaldesa de la Hualaihué