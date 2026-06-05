“Esto lo provocó el ministro”: Daniel Muñoz respalda a Amparo Noguera y la UDI insiste en “encerrona” y acusa “lucha de clases”

El artista nacional salió en respaldo de Noguera, luego de que el ministro Francisco Undurraga la responsabilizara por los gritos y pifias que recibió en la obra “La Pérgola de las Flores”. Un hecho que calificó como “encerrona”.

El actor Daniel Muñoz salió en apoyo de Amparo Noguera, luego de que el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, la responsabilizara de las pifias y los gritos que recibió tras asistir a la presentación de la obra “La Pérgola de las Flores” en el Centro Cultural CEINA.

Un tenso momento que se vivió en la llegada del titular de la cartera al recinto, y que ha generado respuestas desde el círculo de actores.

“ Lo que vivimos adentro fue una encerrona. Aquí no había estudiantes, era una obra organizada por una productora comandada por la actriz Amparo Noguera, puesto que era una puesta en escena de una versión hecha por Tito Noguera, a quien respeto profundamente”, denunció el ministro tras el incidente.

En conversación con Culto de La Tercera, Amparo Noguera desmintió las acusaciones y negó cualquier vínculo con la producción del montaje y los invitados.





Daniel Muñoz respalda a Amparo Noguera tras acusación de ministro Undurraga

En una reciente entrevista con Radio ADN, el experimentado artista nacional entregó su apoyo a Noguera y apuntó contra el propio ministro como responsable de los hechos.

“Todo mi apoyo a Amparo, todo mi apoyo a los artistas, actrices y actores. Todo esto lo provocó el ministro ”, defendió Muñoz.

“Con su actitud, con su indiferencia, con ser más papista que el Papa, le dijeron tres y él dijo diez. Él es el responsable”, agregó.

UDI insiste en “encerrona” y respalda a ministro Undurraga

A través de un comunicado, parlamentarios de la UDI calificaron el episodio como una “cobarde encerrona orquestada” y señalaron que “las expresiones contra el secretario de Estado no corresponden al legítimo debate democrático, sino a una operación concertada impulsada por sectores políticos que buscan imponer sus ideas mediante la funa, la intimidación y el amedrentamiento”.

“La democracia nunca ha sido parte del ADN de ciertos actores y grupos que durante años han promovido la lucha de clases , la división entre los chilenos y la descalificación permanente de quienes piensan distinto”, agregaron.

Finalmente, desde el partido gramialista se refirieron a las declaraciones de la actriz Amparo Noguera, quien negó su participación en la producción.

“Amparo Noguera insiste en que no hace política, pero fue uno de los principales rostros del proceso constitucional promovido por la izquierda. Por eso, nos parece legítimo que el ministro plantee sus sospechas respecto de quiénes estuvieron detrás”.