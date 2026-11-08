08/ 11/ 2026 21:55

“Estamos alerta”: vecinos denuncian llegada de ambulantes afuera de sus casas tras intervenciones en Barrio Meiggs

Las diferentes intervenciones en el barrio Meiggs han permitido recuperar buena parte de lo que estaba tomado por el comercio informal, sin embargo, esto ha generado consecuencias para los vecinos que viven a cuadras del sector comercial, quienes denuncian la llegada de vendedores a las afueras de sus domicilios. Ya han marcado las calles, dejan basura en las noches y ocasionan riñas en la vía pública, son algunas de las situaciones que denuncian los residentes del sector. “Nosotros estamos alerta y atentos porque en culaquier momento se toman el frente de nuestras casas”, comentó un vecino.