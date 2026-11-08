08/ 11/ 2026 22:12

Con un forado en la pared: revelan detalles de cómo delincuentes robaron $3 mil millones en Concepción

Un robo en pleno centro de Concepción sorprendió a todos esta mañana al notar que delincuentes habían ingresado al Banco BCI y sustraído cerca de $3 mil millones. Un forado en el edificio colindante, que llevaba un tiempo abandonado, sirvió para que los antisociales realizaran un orificio de aproximadamente 80 cm de diámetro que los dejaría en la bóveda subterránea, en donde usaron un oxicorte y perforaron la estructura blindada. Otro dato llamativo del modus operandi es que usaron una camilla de primeros auxilios para mover el dinero hasta el estacionamiento del banco, en donde dos autos los esperaban para huir.