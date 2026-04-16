Escaló un muro y accedió a la vía pública: Interna logra escapar de cárcel de Antofagasta

Tras su huida, de inmediato se activó un operativo de captura, el cual fue exitoso ya que la interna fue recapturada 25 minutos después.

Este pasado miércoles, una interna de la cárcel de mujeres de Antofagasta logró burlar toda la seguridad del lugar y escapó del recinto penitenciario.

De acuerdo a lo señalado por el Diario Antofagasta, la joven escaló un muro del sector sur del recinto para luego poder acceder a la vía pública y huir.





Se agregó que una vez detectada la situación, se activó de inmediato un operativo de captura, el cual fue exitoso ya que la interna fue recapturada 25 minutos después.

Por último, se agregó que Gendarmería informó que la mujer fue de inmediato reingresada a la cárcel y no se registraron personas lesionadas.