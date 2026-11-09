09/ 11/ 2026 15:07

Encuentran en Perú a principal sospechoso del crimen del cabo Palma: gestionan extradición a Chile

Gracias al trabajo conjunto entre las policías de Chile y Perú, junto a Interpol Santiago y Caracas, se logró identificar a dos sujetos vinculados al asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, ocurrido en abril de 2023. Tras la confirmación científica de sus identidades, la PDI notificó a las autoridades correspondientes y al Ministerio Público para dar inicio a los trámites de extradición de los imputados a Chile.