En plena hora punta: Metro de Santiago reportó retraso en el servicio de una de sus líneas

La empresa de transporte público informó que se debió a un problema que afecta la salida de algunos trenes desde el taller.

Metro de Santiago reportó a través de sus redes sociales un retraso en su servicio durante la hora punta de la mañana de este miércoles.

La situación afectó principalmente a toda la Línea 4 , donde los trenes presentaron demoras en su frecuencia habitual.

Según informó la empresa, el inconveniente se debió a un problema que afecta la salida desde el Taller Puente Alto con dirección a Tobalaba.

7:57 hrs. 🟡Servicio en #L4 presenta un atraso en su servicio por un problema que afecta la salida de algunos trenes desde el Taller Puente Alto. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 29, 2026

Si bien a las 8:30 Metro comunicó que se normalizó el servicio en la Línea 4, los usuarios en X reportan congestión en los andenes y vagones esta mañana.