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En plena hora punta: Metro de Santiago reportó retraso en el servicio de una de sus líneas

La empresa de transporte público informó que se debió a un problema que afecta la salida de algunos trenes desde el taller.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Metro de Santiago reportó a través de sus redes sociales un retraso en su servicio durante la hora punta de la mañana de este miércoles.

La situación afectó principalmente a toda la Línea 4, donde los trenes presentaron demoras en su frecuencia habitual.

Según informó la empresa, el inconveniente se debió a un problema que afecta la salida desde el Taller Puente Alto con dirección a Tobalaba.

Si bien a las 8:30 Metro comunicó que se normalizó el servicio en la Línea 4, los usuarios en X reportan congestión en los andenes y vagones esta mañana.

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