En plena hora punta: Metro de Santiago reportó retraso en el servicio de una de sus líneas
La empresa de transporte público informó que se debió a un problema que afecta la salida de algunos trenes desde el taller.
Metro de Santiago reportó a través de sus redes sociales un retraso en su servicio durante la hora punta de la mañana de este miércoles.
La situación afectó principalmente a toda la Línea 4, donde los trenes presentaron demoras en su frecuencia habitual.
Según informó la empresa, el inconveniente se debió a un problema que afecta la salida desde el Taller Puente Alto con dirección a Tobalaba.
7:57 hrs. 🟡Servicio en #L4 presenta un atraso en su servicio por un problema que afecta la salida de algunos trenes desde el Taller Puente Alto.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 29, 2026
Si bien a las 8:30 Metro comunicó que se normalizó el servicio en la Línea 4, los usuarios en X reportan congestión en los andenes y vagones esta mañana.
8:30hrs. 🟢 Servicio en #L4 se normaliza. https://t.co/RntuzQt24j
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 29, 2026