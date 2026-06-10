En medio de sistema frontal: Se reportaron más de 5 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó el balance tras un monitoreo del suministro eléctrico en los hogares.

Más de cinco mil clientes quedaron sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, en medio del sistema frontal presente en la capital este miércoles.

Así lo informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En total hubo 5.426 habitantes afectados , según el monitoreo del organismo.





Comunas más afectadas por cortes de luz

Hasta las 8:00, la comuna más afectada por los cortes de luz fue San Bernardo con 3.994 clientes sin suministro eléctrico.

A la comuna de la provincia del Maipo, le sigue Macul con 761, Lo Barnechea con 207 y Melipilla con 147.

¿Cómo reportar un corte de luz?

Enel cuenta con diferentes canales para que clientes sin suministro eléctrico puedan reportar su situación y la compañía tendrá que informar los tiempos aproximados de recuperación de servicio.

En caso de tener problemas con cortes de luz puedes comunicarlo a través de estas alternativas:

WhatsApp: +56994447606

+56994447606 App Enel: La puedes descargar en Google Play y App Store.

La puedes descargar en Google Play y App Store. Sitio Web: Puedes reportar a través del siguiente en enlace.

Se reduce el número de clientes sin luz

Con el correr de los minutos, la SEC actualizó el registro de hogares sin luz en la Región Metropolitana y la cifra bajó de 5.426 a 2.2621, siendo Melipilla el lugar más afectado con el corte de suministro.