“En cualquier momento la veo por ahí sola”: Hombre denunciado por acoso a menor está prófugo y sigue amenazando - Chilevisión

Un hombre extranjero es acusado de hostigar y amenazar a una menor de 16 años en la ciudad de Osorno. A la joven la contactó por redes sociales e incluso la ha intentado retirar de su colegio. El sujeto ya contaba con antecedentes en Bogotá, Colombia, por hechos prácticamente idénticos. Todo comenzó con un ramo de flores y unos chocolates que envió a la adolescente a su domicilio. La familia no entendía por qué este desconocido tenía la dirección de su casa. El desconcierto fue en aumento cuando días después, César Vivas tocó personalmente las puertas del inmueble. Actualmente hay una orden de detención en su contra.