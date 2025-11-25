 “En cualquier momento la veo por ahí sola”: Hombre denunciado por acoso a menor está prófugo y sigue amenazando - Chilevisión
Minuto a minuto
Amigo de piloto fallecido que usó sus tarjetas quedó con firma mensual y arraigo “Él tiró la micro para matar”: Familia pide justicia por fatal atropello de un bus Red en medio de conflicto vial De proyecto educativo a establo abandonado: Caballos corrían en plena plaza y calles de Quilicura “En cualquier momento la veo por ahí sola”: Hombre denunciado por acoso a menor está prófugo y sigue amenazando Impacto en Casablanca: PDI y fiscalía ECOH investigan desaparición de cuatro extranjeros en pocos días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
25/11/2025 22:23

“En cualquier momento la veo por ahí sola”: Hombre denunciado por acoso a menor está prófugo y sigue amenazando

Un hombre extranjero es acusado de hostigar y amenazar a una menor de 16 años en la ciudad de Osorno. A la joven la contactó por redes sociales e incluso la ha intentado retirar de su colegio. El sujeto ya contaba con antecedentes en Bogotá, Colombia, por hechos prácticamente idénticos. Todo comenzó con un ramo de flores y unos chocolates que envió a la adolescente a su domicilio. La familia no entendía por qué este desconocido tenía la dirección de su casa. El desconcierto fue en aumento cuando días después, César Vivas tocó personalmente las puertas del inmueble. Actualmente hay una orden de detención en su contra. 

Lo más visto

“Papi, ¿dónde vienes?”: Padre reveló el último audio de su hija que murió atropellada en Quilicura

La tragedia ocurrió el sábado pasado en calle Intendente Saavedra y, tal como quedó registrado en cámaras de seguridad, el motorista responsable del siniestro vial conducía a exceso de velocidad.

25/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“¿Estás esperando...?”: La emotiva reacción de Emeterio Ureta al enterarse del embarazo de Tita

A través de TikTok, la hija del empresario publicó el momento en que le contó a su padre que está embarazada.

25/11/2025

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025
Publicidad