“Doy gracias a Dios que…”: Habla joven víctima que resultó baleada en estación de metro Cumming - Chilevisión

09/10/2025

CHV Noticias conversó en exclusiva con una de las lesionadas por la balacera ocurrida este jueves en la estación del Metro Cumming, en donde una víctima que recibió tres disparos se encuentra grave tras ser atacado por un desconocido, quien lo siguió en una bicicleta hasta el acceso y lo atacó en las escaleras hacia la boletería. Este es el segundo incidente de estas características en el Metro de Santiago donde una persona es lesionada con un arma en el interior de una estación en las últimas dos semanas.

