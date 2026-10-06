Diputada Castillo critica cierre de Prodemu: “Esta decisión muestra un gobierno anti-mujeres”

A su vez, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del MinMujeryEG advirtió una “incoherencia” de parte del Gobierno al “profundizar las desigualdades” entre las mujeres debido al cierre del organismo.

La diputada Nathalie Castillo (PC) cuestionó el cierre de la Fundación PRODEMU fijado para el 31 de marzo de 2027, esto, luego que se diera a conocer el detalle del proyecto de Ley de Presupuestos que fue ingresado este lunes al Congreso.

La parlamentaria tildó la medida del Ejecutivo como propia de un “gobierno anti-mujeres” , poniendo la alerta en el impacto directo en miles de beneficiarias, especialmente de zonas rurales.

“Estas decisiones muestran un gobierno anti-mujeres, anti-campesinas y anti-mujeres indígenas. (…) No vamos a permitir que sean nuevamente las mujeres quienes paguemos los costos de los recortes”, advirtió.

Según la parlamentaria, la institución capacita a más de 50.000 trabajadoras al año. Sin embargo, el término del financiamiento dejará a 942 mujeres rurales sin completar su ciclo de tres años .

En concreto, según dice el documento, la Partida 27 del Ministerio de la Mujer establece que el Estado financiará personal y consumos “hasta el 31 de marzo de 2027, fecha luego de la cual debe cesar en su funcionamiento”.





Ante esto, la diputada emplazó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: “¿Por qué cuando hay que ajustar las cuentas terminan pagando siempre las mujeres?”, cuestionó sobre el ajuste.

Castillo también adelantó que intentarán revertir la situación en el Congreso: “No vamos a permitir que sean nuevamente las mujeres quienes paguemos los costos de los recortes”.

Funcionarios MinMujeryEG acusan incoherencia

Quien se sumó a las críticas fue la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, gremio que acusó una “incoherencia” de parte del Gobierno al “profundizar las desigualdades” entre las mujeres.

La medida, acusaron, tendrá entre sus repercusiones “debilitar las políticas que permiten enfrentar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres no aumentará su participación en el mercado laboral; profundizará las desigualdades que las mantienen fuera del mercado laboral o en empleos más precarios“.

A su vez, preguntaron: “¿Cómo se explica que se quiera aumentar la participación laboral femenina y, al mismo tiempo, se cierre una institución dedicada precisamente a generar las condiciones para que las mujeres logren avanzar en su propia formación?”.

“La ministra Judith Marín habla de empleo femenino y, en la práctica, debilita las herramientas construidas durante años para enfrentar las causas que mantienen a las mujeres fuera del mercado laboral o en posiciones de mayor precariedad”, cerraron.