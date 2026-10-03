Detienen a presunto autor de femicidio en Renaico: Fue ubicado en Nacimiento tras intentar escapar

El imputado mantenía una relación con la víctima, cuyo cuerpo fue hallado al interior de un inmueble en Renaico.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este sábado al presunto autor de un femicidio ocurrido durante la tarde del viernes en la comuna de Renaico.

El procedimiento fue realizado por detectives de la Agrupación de Homicidios Malleco, dependiente de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Angol, en coordinación con la Brigada de Homicidios (BH) Temuco.

La detención ocurrió luego del hallazgo del cadáver de una mujer de 43 años al interior de un inmueble , cuando personas que conocían a la víctima tomaron contacto con las policías.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación entregados por la PDI, el hombre mantenía una relación amorosa con la víctima.





Durante un examen efectuado por un médico criminalista de la institución, “se establecieron preliminarmente signos compatibles con una asfixia por estrangulamiento”.

Las diligencias investigativas permitieron ubicar al imputado y establecer que había abandonado la comuna de Reinaco. El hombre habría intentado abordar un bus con destino a Los Ángeles.

Posteriormente, los detectives lograron establecer su desplazamiento y ubicarlo en la comuna de Nacimiento, donde fue detenido.

De acuerdo con la PDI, el imputado cuenta con antecedentes policiales por delitos como robo con intimidación, daños simples y homicidio.