Insólita destitución de ginecóloga en Santiago: Debió atender partos de urgencia pese a licencia ante falta de reemplazo

Según su defensa, la profesional explicó que actuó por una obligación ética y por falta de reemplazos que le permitiran retirarse del centro de salud.

Una ginecóloga-obstetra fue destituida por incumplir una licencia médica: sufrió una enfermedad gastrointestinal mientras estaba de turno, pero no pudo irse porque llegaron cuatro cesáreas.

El insólito hecho ocurrió a una profesional de 34 años, quien trabajaba en 2023 tanto en el Hospital San José de Santiago como en el Hospital de San Fernando, en la región de O’Higgins.

En abril de ese año, la especialista comenzó un turno de 24 horas en el recinto capitalino pese a presentar el cuadro antes mencionado. Este empeoró durante la jornada y recibió una licencia médica por dos días.

Sin embargo, continuó trabajando porque no hubo especialista que pudiera reemplazarla. En ese contexto, la ginecóloga atendió cuatro partos y cesáreas de urgencia, algunos de ellos durante la madrugada, consignó Las Últimas Noticias.





Contraloría dejó sin efecto la destitución

El caso salió a la luz luego de un cruce de datos realizado por Contraloría y los antecedentes fueron enviados al Servicio de Salud de O’Higgins, el cual inició un sumario administrativo que terminó con la destitución.

Sin embargo, tras la sanción, la defensa acudió a Contraloría y el organismo dejó sin efecto la destitución de manera temporal debido a un problema administrativo. Ahora será el Hospital San José el que deberá continuar el procedimiento disciplinario.

“Fue un castigo desproporcionado”, sostuvo la abogada Gabriela Muñoz, representante de la profesional, quien sostuvo que la médica explicó durante el proceso que actuó por una obligación ética y por falta de reemplazos.