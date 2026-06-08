Crimen de ciudadano francés en Chicureo: Dictan presidio perpetuo para el único adulto condenado

Los imputados fueron condenados por los delitos de robo calificado con homicidio y lesiones graves, acogiendo la acusación presentada por la Fiscalía Centro Norte.

La justicia este lunes dictó la sentencia en contra de los cinco responsables del homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler, ocurrido en febrero de 2025 durante un violento asalto a su vivienda.

El único acusado adulto fue condenado a presidio perpetuo simple, mientras que los cuatro adolescentes recibieron las penas más altas que pueden recibir de acuerdo a sus edades, es decir, internación en régimen cerrado que van entre los 5 y 10 años.