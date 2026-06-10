Contraloría detectó que INE contrató a personas con antecedentes penales para el Censo 2024

Los censistas presentaban antecedentes por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. Además se contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en Chile.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades con el Censo 2024, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según el nuevo informe del organismo, que analizó los contratos suscritos en las distintas etapas del proceso, el INE contrató a un total de 16 personas que contaban con antecedentes penales .

Entre los delitos apuntados aparecen estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas.





De acuerdo a lo que detalla el documento, seis de las 16 personas contratadas entregaron certificados de antecedentes donde -aunque indicaban condenas – la empresa encargada al momento de recibirlos no cumplió con su deber de validarlos ante el Servicio de Registro Civil, no advirtiendo las condenas.

La Contraloría también indicó que el INE contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país.

Por otro lado, no se pudo acreditar que 515 censistas hayan realizado efectivamente las tareas encomendadas por las que recibieron un pago $166.356.508 en total.

Multas y sumario

La Contraloría General de la República ordenó un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los fallos notados en el informe.

También se solicitó un reparo total de los recursos por las labores que se pagaron a los censistas pero que no se logró acreditar su efectiva realización.