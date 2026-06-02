Apercibidos por Contraloría: Revisa los 15 alcaldes que no actualizaron su patrimonio

El ente fiscalizador apercibió a las autoridades debido a que no presentaron las actualizaciones obligatorias de sus declaraciones.

La Contraloría General de la República (CGR) apercibió a 15 alcaldes de distintas regiones del país por no presentar la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP).

La advertencia fue emitida el pasado miércoles 27 de mayo como parte del proceso de revisión y control que el ente fiscalizador ejerce sobre autoridades, pues la legislación actual exige dicho trámite para resguardar la probidad.

A través de un comunicado, informaron que a través de los oficios remitidos a cada autoridad, se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar la información requerida por ley.

De mantenerse el incumplimiento, señalaron desde Contraloría, el organismo “iniciará los procedimientos sancionatorios formales”, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 20.880.





Alcaldes arriesgan multas y destitución

Los jefes comunales que no acaten el “apercibimiento” que realizó Contraloría se exponen a multas que van desde las 5 hasta las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) ($357.530 a $3.575.300)

No solo eso, ya que la ley establece que si transcurren cuatro meses desde la aplicación de la sanción inicial y la autoridad continúa sin regularizar su situación, podría incluso ser destituida del cargo.

Los municipios cuyos alcaldes no actualizaron su patrimonio