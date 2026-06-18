Confirman que 7 niños haitianos fueron ubicados en Estación Central: Todos están escolarizados

El alcalde Felipe Muñoz informó que todos están en condiciones de vulnerabilidad y que pertenecen a la red social de la comuna.

La noche de este jueves, los alcaldes de Estación Central y Graneros confirmaron el hallazgo de algunos de los niños que llegaron a Chile en los cuestionados vuelos irregulares bajo los mecanismos de reunificación familiar.

Al respecto, el alcalde de la primera comuna, Felipe Muñoz, comentó que “la Oficina Local de la Niñez, al igual que la del resto del país, se encuentra en un proceso de verificación respecto al listado de niños haitianos enviados por la Subsecretaría de la Niñez”.





Añadió que “actualmente en Estación Central ya son 7 los niños que han sido encontrados . Si bien están en condiciones de vulnerabilidad, son niños que están escolarizados y pertenecen a la red social de nuestra comuna”.

“Esperamos seguir colaborando con esto, seguir avanzando, poder encontrar más niños de manera de poder disminuir la preocupación que hoy día tiene todo el país”, cerró el jefe comunal.

Dos niños fueron ubicados en Graneros

Por su parte, Marcelo Miñañir, alcalde de Graneros, confirmó este jueves que dos niños haitianos cuyo paradero era desconocido fueron ubicados dentro de la comuna.

“En el marco de la política pública de reunificación familiar que por estos días nos tiene a todos en alerta a nivel país, se nos ha notificado que en nuestra comuna de Graneros tendríamos cerca de 9 niños“, señaló en un video.

“Hoy hemos encontrado a dos de ellos que están en nuestro colegio municipal”, afirmó, junto con adelantar que “vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para llegar a conocer el paradero del resto de los niños”.