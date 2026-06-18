Caso niños haitianos: Alcalde de Graneros confirmó hallazgo de 2 de los 9 menores notificados en la comuna

La autoridad comunal informó que, tras recibir antecedentes que apuntaban a la presencia de menores en la zona, se desplegó un trabajo conjunto entre distintas unidades municipales para dar con su ubicación.

El alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, confirmó este jueves que dos de los niños haitianos cuyo paradero era desconocido ya fueron ubicados en la comuna.

La autoridad comunal informó que, tras recibir antecedentes que apuntaban a la presencia de menores en la zona, se desplegó un trabajo conjunto entre distintas unidades municipales para dar con su ubicación.

“En el marco de la política pública de reunificación familiar que por estos días nos tiene a todos en alerta a nivel país, se nos ha notificado que en nuestra comuna de Graneros tendríamos cerca de 9 niños “, señaló el jefe comunal.





Según explicó, durante esta jornada equipos del área de Educación y de la Oficina Local de la Niñez realizaron diversas gestiones para identificar a los menores.

“Hoy hemos encontrado a dos de ellos que están en nuestro colegio municipal”, afirmó.

Asimismo, Miñañir aseguró que las labores continuarán hasta esclarecer la situación del resto de los menores vinculados a la comuna. “Vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para llegar a conocer el paradero del resto de los niños”, agregó.

Alerta por niños haitianos con paradero desconocido

Las declaraciones del alcalde se producen en medio de la creciente preocupación por la situación de los niños haitianos que ingresaron a Chile entre los años 2022 y 2025 bajo mecanismos de reunificación familiar y cuyo paradero aún no ha podido ser establecido por las autoridades.

El tema fue abordado este jueves en una reunión encabezada por el presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, instancia que reunió a representantes de los distintos poderes del Estado y organismos involucrados.

Tras el encuentro, el mandatario sostuvo a través de sus redes sociales que las instituciones trabajarán con sentido de urgencia para esclarecer la situación.

“Nos hemos reunido con los distintos poderes del Estado y autoridades para abordar, con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad, las denuncias sobre ingreso masivo e irregular de niños a Chile. La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política“, expresó.