13/ 04/ 2026 08:54

¿Cómo cayó el tío de Francisca Millahual en Lanco? Joven será formalizado por femicidio

Durante la noche de este domingo se dio la detención en Lanco, región de Los Ríos, de Emanuel Ochoa, principal sospechoso en la muerte de Francisca Millahual. El joven de 24 años pasará a control de detención y formalización por femicidio. En CHV Noticias se comentaron dos hipótesis sobre su detención en un culto religioso. Una habla de que se habría entregado por voluntad propia y otra que habría sido motivado por las personas de esta agrupación religiosa y trasladado a la PDI.