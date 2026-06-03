“Comandante Ramiro” fue trasladado a Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad de Santiago

Según indicaron desde Gendarmería, se recomendó el traslado del exfrentista hasta un recinto penitenciario de alta seguridad debido a su perfil criminológico.

La tarde de este miércoles, Gendarmería de Chile informó que se concretó el traslado Mauricio Hernández Norambuena, también conocido como Comandante Ramiro, desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).

De acuerdo a lo que indicó la institución a través de un comunicado, el procedimiento “se trata de una gestión técnica y normativa, que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública“.

Según comentaron desde Gendarmería, el perfil criminógeno de Hernández Norambuena “hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad”.





En esa línea, destacaron que “de manera continua la institución toma estas medidas que responden a la seguridad institucional, además de abordar condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto”.

En este caso, recalcaron que se operó “asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.

Cabe recordar que Mauricio Hernández Norambuena es un exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

El denominado Comandante Ramiro fue condenado por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, acumulando penas que superan los 26 años de cárcel.

En junio del año pasado, el exfrentista estuvo hospitalizado debido a complicaciones de salud por una serie de síntomas, entre ellos, potentes cuadros febriles.