Colegio de Químicos Farmacéuticos alerta sobre el peligro de combinar varios antigripales

El Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile ha hecho un llamado de alerta ante el riesgo de automedicarse y combinar medicamentos para combatir la gripe o los síntomas de resfrío algo que es más habitual ahora que las temperaturas cada vez son más bajas.

Trastornos estomacales, mayor resistencia a una respuesta eficaz y hasta consecuencias cardíacas podría generar la mezcla de fármacos sin que exista una consulta profesional.