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Colegio de Químicos Farmacéuticos alerta sobre el peligro de combinar varios antigripales

Los malestares pueden ser desde dolores estomacales a problemas cardíacos.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

El Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile ha hecho un llamado de alerta ante el riesgo de automedicarse y combinar medicamentos para combatir la gripe o los síntomas de resfrío algo que es más habitual ahora que las temperaturas cada vez son más bajas.

 

Trastornos estomacales, mayor resistencia a una respuesta eficaz  y hasta consecuencias cardíacas podría generar la mezcla de fármacos sin que exista una consulta profesional.

 

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