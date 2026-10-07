“Chile no requiere autorizaciones externas”: Senado responde a embajador de EEUU por Estrecho de Magallanes

“Si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros”, advirtió Brandon Judd.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, volvió a causar polémica por sus dichos, esta vez, tras referirse al debate por la soberanía del Estrecho de Magallanes.

El Senado se pronunció y emitió un comunicado este miércoles en respuesta al diplomático que condicionó el respaldo estadounidense con una dura advertencia.

“Queremos reafirmar que la soberanía de nuestro país no está en discusión ni depende del respaldo, apoyo o reconocimiento de ninguna nación extranjera”, se lee en la declaración.

En esa misma línea, el Senado enfatizó que: “ Chile no requiere condicionamientos ni autorizaciones externas para defender aquello que le pertenece y que está respaldado por nuestra historia, nuestro ordenamiento jurídico y el Derecho Internacional”.

“La cooperación internacional es bienvenida y necesaria frente a desafíos comunes, pero no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía“, concluyó.

Lee el comunicado del Senado por los dichos del embajador de EE.UU acá

✍️Declaración En relación con las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, queremos reafirmar que la soberanía de nuestro país no está en discusión ni depende del respaldo, apoyo o reconocimiento de ninguna nación extranjera. En particular, respecto del Estrecho de Magallanes y de nuestros derechos soberanos sobre el territorio nacional, Chile no requiere condicionamientos ni autorizaciones externas para defender aquello que le pertenece y que está respaldado por nuestra historia, nuestro ordenamiento jurídico y el Derecho Internacional. Chile mantiene relaciones de cooperación con Estados Unidos y con muchos otros países, pero estas deben desarrollarse siempre sobre la base del respeto mutuo, la reciprocidad y, fundamentalmente, la independencia y soberanía de cada Estado. La cooperación internacional es bienvenida y necesaria frente a desafíos comunes, pero no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía. Paulina Núñez U.

Presidenta del Senado Iván Moreira B.

Vicepresidente del Senado — Senado Chile (@Senado_Chile) October 7, 2026

La advertencia del embajador de EE.UU por Estrecho de Magallanes

Durante un evento por el Día del Comercio Global, Judd afirmó que “siempre vamos a ser firmes con la soberanía (de Chile), porque tenemos una relación que va más allá de lo comercial”.