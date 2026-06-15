“Cerdos asquerosos”: Hija de Carlos Caszely entregó detalles inéditos tras encerrona a su hija en Peñalolén

“Alguien tan bonita no puede estar sola a estas horas de la noche”, fue parte de lo que le habrían dicho los delincuentes a Martina.

Barbra, hija de Carlos Caszely, entregó detalles inéditos sobre la encerrona que sufrió su hija, Martina Garrido, durante la noche del domingo en la comuna de Peñalolén.

La joven fue interceptada por al menos 5 sujetos, quienes la intimidaron con armas de fuego y además fue tocada indebidamente.





“Alguien tan bonita no puede estar sola a estas horas de la noche”

En conversación con LUN, Barbra expuso que los delincuentes “rompieron el vidrio del copiloto del Mercedes, abrieron las puertas por dentro y a mi hija la sacaron agarrándola del pelo y apuntándole siempre con una pistola en la cabeza”.

En esa misma línea, agregó: “Le dijeron que si no les pasaba todo, la iban a matar. Le quitaron las joyas, el celular, la billetera y encima la manosearon”.

“Cerdos asquerosos. Le dijeron algo así como: ‘Alguien tan bonita no puede estar sola a estas horas de la noche’ y el muy asqueroso le dio un beso”, reveló la madre de Martina.

Los delincuentes también asaltaron al conductor que se encontraba atrás del auto de Martina, pero no le quitaron el vehículo ni su teléfono, por lo que pudo asistir a la joven.

Barbra dice que Carlos Caszely “está muy enojado” sobre lo que le pasó a su nieta: “Esto es muy complicado, muy difícil para una lola. Esto ocurre mucho, tal vez demasiado, y no se termina. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, sentenció finalmente el exdelantero.