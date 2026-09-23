Cazadores milenarios en Tagua Tagua: Hallazgo arqueológico revela cómo consumieron megafauna en Chile

Los palentólogos excavaron por cuarto año consecutivo este sitio: la primera excavación, realizada en 2023, consistió en hacer pozos de sondeo, de los cuales dos arrojaron evidencia de megafauna.

Investigadores en la antigua Laguna de Tagua Tagua revelaron evidencias de presencia humana milenaria ligadas al consumo de megafauna extinta en el centro de Chile.

El proyecto PALARQ “Caminando con Gonfoterios” lideró el trabajo junto a la Fundación PALARQ de España, la Universidad Católica y la Universidad de O’Higgins.

El sitio Tagua Tagua 1 Oriente confirma que grupos cazadores habitaron las orillas del antiguo lago de forma esporádica entre 12.600 y 12.400 años atrás.

Las claves del hallazgo paleontológico

El resto principal es un gonfoterio adulto cuyo cráneo fue quebrado por cazadores milenarios , presuntamente para consumir su masa encefálica en el lugar.

Las defensas o colmillos del animal extinto no estaban en la excavación, sugiriendo que se extrajeron junto con la elaboración de láminas líticas con uso.

En la zona se desenterraron restos de caballos prehistóricos, patos, ranas quemadas y carbón, confirmando un uso variado de recursos del antiguo lago.

De pozos de sondeo a papel japonés

El doctor Rafael Labarca, jefe de la excavación, explicó que, tras iniciar en 2023 con pozos de sondeo de 1×1, en 2025 se amplió la fosa y la campaña 2026 se desarrolló exitosamente entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre.

El equipo reabrió el pozo y usó una técnica especial con papel japonés y gasa para revestir la masa ósea, garantizando la conservación y levante del material.

Cada fósil fue registrado individualmente en su posición y contexto, mientras se revisó detalladamente cada capa de sedimento en busca de vestigios asociados.

La importancia del hallazgo y el invaluable valor de Tagua Tagua

En sencillo, este impresionante hallazgo en Tagua Tagua revela el procesamiento de megafauna por humanos pleistocénicos, revelando sus técnicas de caza y su posterior consumo.

El sitio confirma que estos cazadores habitaron las orillas del antiguo lago de forma esporádica entre 12.600 y 12.400 años atrás, consumiendo gonfoterios, caballos y aves.

San Vicente de Tagua Tagua, vale mencionar, es reconocido como epicentro arqueológico de Chile, donde depósitos del suelo han permitido preservar restos fósiles e instrumentos líticos .

La zona mantiene un valor inagotable para entender el poblamiento temprano en el Cono Sur, posicionando a la Región de O’Higgins como un referente del patrimonio mundial.