Caso Javiera Jiménez: Cadena perpetua calificada por femicidio para expareja de la influencer

La resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta acogió “la totalidad de los planteamientos realizados por la Fiscalía de Antofagasta respecto a la dinámica de los hechos y la participación en ellos del acusado”.

El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a Andrés Sutar Araya por el femicidio íntimo de la influencer Javiera Jiménez Galleguillos.

Sobre el sujeto recayó la pena de presidio perpetuo calificado por el crimen perpetrado en agosto de 2022 en contra de su entonces pareja y conviviente.

La resolución acogió “la totalidad de los planteamientos realizados por la Fiscalía de Antofagasta respecto a la dinámica de los hechos y la participación en ellos del acusado”.

Cabe señalar que Sutar Araya actualmente cumple una condena de 16 años de cárcel como autor de dos robos con violencia e intimidación.





Investigación por femicidio de Javiera Jiménez Galleguillos

Tras la investigación de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, se estableció que la madrugada del 26 de agosto de 2022, el sujeto llegó a Antofagasta a bordo de una camioneta, proveniente de Calama con el objetivo de reunirse con Javiera Jiménez, quien se encontraba alojando en casa de una amiga. Todo esto, precedido de una fuerte discusión vía mensajes escritos y audios de WhatsApp por la tardanza en llegar a buscarla.

Luego del arribo de Sutar Araya al domicilio, la mujer habría abordado la camioneta para luego recorrer juntos distintos sectores de la ciudad, internándose posteriormente por caminos despoblados y desérticos cercanos a la ruta B-400, vía que une la Ruta 5 con la Ruta 1 en la región.

Ahí, se habría producido una nueva discusión donde el imputado le dio muerte y posteriormente incineró su cuerpo, el que luego cubrió con con rocas de gran tamaño.

Tiempo después y luego de estar prófugo, el ahora condenado fue detenido en Bolivia en enero de 2024 y trasladado a Chile. Días más tarde, la PDI logró ubicar los restos de la víctima en un punto próximo a la ruta B-400.

Por último, en la resolución se indicó que la sentencia, una vez ejecutoriada, comenzará a aplicarse “una vez que se dé total cumplimiento a la pena de 16 años de presidio que le fue impuesta a Andrés Sutar Araya en juicio diverso, como autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación”.