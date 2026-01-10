 Caso Huracán: Condenan a cinco exfuncionarios de Carabineros por montaje contra comuneros mapuches - Chilevisión
10/01/2026 12:03

Caso Huracán: Condenan a cinco exfuncionarios de Carabineros por montaje contra comuneros mapuches

El Tribunal condenó a los exfuncionarios policiales por delitos reiterados de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, simple y calificada, y uso malicioso de instrumento público falso.

Este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a cinco exfuncionarios de Carabineros de Chile, en el marco del llamado Caso Huracán, donde se investiga un montaje realizado por Carabineros para incriminar a comuneros mapuche mediante pruebas falsas en causas por terrorismo.

Según detalló el Consejo de Defensa del Estado (CDE), se trata de dos generales al momento de los hechos, y a un civil como autores de delitos reiterados de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, simple y calificada, y uso malicioso de instrumento público falso.

"El veredicto acogió argumentos relevantes presentados por el CDE en su acusación particular, lo que se tradujo en la aplicación de calificaciones jurídicas solicitadas por este querellante institucional", indicó el consejero Daniel Martorell.

A través de su Procuraduría Fiscal de Temuco, el CDE intervino desde el inicio del caso, en 2018, mediante la interposición de querella criminal, acción que amplió con posterioridad, una vez fue avanzando la investigación penal.

El veredicto condena de manera unánime a los exfuncionarios de Carabineros, hoy en retiro, generales Gonzalo Blu Rodríguez y Marcelo Iván Teuber Muñoz; el mayor Patricio Marín Lazo; el capitán Alex Guillermo Smith Leay; y el suboficial Manuel Antonio Riquelme Mardones, además del civil Alex Guillermo Smith Leay.

En su pronunciamiento, el tribunal da cuenta de la gravedad y multiplicidad de delitos acreditados, los cuales afectaron bienes jurídicos sustanciales.

"Existió, en este caso, una profunda merma de la fe pública, no sólo en la región de La Araucanía, sino en todo el territorio, dada la gravedad de las conductas de quienes debían resguardar con máximo celo los deberes de sus cargos y contra los cuales el Consejo de Defensa del Estado no cesó su persecución en cada una de las etapas del proceso a lo largo de estos años", agregó el consejero  Martorell.

Según comunicó la Fiscalía, el lunes 12 de enero continuará la audiencia de determinación de pena, mientras que la lectura de sentencia tendrá lugar el 2 de abril.

