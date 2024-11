El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, se pronunció este domingo en las Elecciones 2024 sobre su declaración ante la Fiscalía esta semana, en el marco de la investigación relacionada con el Caso Audios, en la que participó como imputado. “Yo no he cometido ningún tipo de delito. Confío en que la verdad prevalezca”, enfatizó.