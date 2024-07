Cámaras de seguridad y su celular: Hermana de Daniela Olate detalló elementos CLAVES en el lugar del hallazgo - Chilevisión

La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra realizando las diligencias correspondientes en torno al asesinato de Daniela Olate, donde se contempla la revisión de las cámaras de seguridad que habrían estado en el lugar.

Este viernes se hará la entrega del cuerpo de Daniela Olate, joven de 23 años que fue asesinada en la comuna Florida, región del Biobío, tras subir el pasado 16 de julio a un auto de un sujeto que ofreció llevarla hasta su destino cuando se encontraba a la espera de un bus en el sector de El Álamo.

La Fundación Extraviados interpuso una querella en representación de la familia por el escabroso crimen de Daniela, y su hermana Constanza dio a conocer nuevos detalles sobre unas cámaras de seguridad que se encontraban en el lugar y que podrían ayudar a dar con el culpable.

Cabe destacar que el cuerpo de Daniela fue encontrado el pasado miércoles por un cuidador en una quebrada del fundo Trecacura, ubicado en el sector Lo Carrasco, a 42 kilómetros de Concepción. Pero, ¿de qué se trataría el registro de las cámaras de seguridad?.

Caso Daniela Olate: Revisión de cámaras de seguridad y pertenencias en el lugar

De acuerdo a lo consignado por Biobío, la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra realizando las diligencias correspondientes en torno al asesinato de Daniela Olate, donde se contempla la revisión de las cámaras de seguridad que habrían estado en el lugar.

En esa línea, la hermana de la joven asesinada, Belén, reveló que en el lugar donde fue encontrada Daniela encontraron todas sus pertenencias, entre ellas su celular por el cual Daniela avisó a sus familiares que se había subido al automóvil.

“En el lugar donde ella desaparece había una casa que tenía cámaras, pero las cámaras daban hacia adentro, hacia el recinto, y no hay donde a ella la enfoquen, donde ella se sube (al auto). No sabemos el color del vehículo, no sabemos nada”, afirmó.

Información que complementó Constanza, otra de las hermanas de Daniela: “Esperar que encontremos a esa persona que le hizo tanto daño a alguien tan alegre, tan inocente, una persona que daba todo su amor a aquellas personas que la rodeaban y así es como todos la vamos a recordar”.

También, desde el municipio de Florida, el alcalde Rodrigo Montero aseguró que se encuentran colaborando con las diligencias que están llevando acabo los funcionarios policiales.

Otro factor a considerar, es el sector rural en el que vivía Danila Olate y sus al rededores, donde se ha informado sobre lo complejo que es tomar el transporte público, por lo que las personas habitualmente deben hacer dedo para lograr movilizarse de un lugar a otro, según afirmó el medio citado.

Finalmente, el cuerpo de Daniela será velado por sus amigos y familiares en la inglesia del sector San Jorge de Concepción, lugar en donde vivía la joven de 23 años.