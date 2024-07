El último contacto de joven asesinada en Florida: Envió mensaje a su hermana y dejó de responder - Chilevisión

Constanza, hermana de Daniela Olate, relató qué fue lo último que dijo la joven antes de desaparecer en la comuna de Florida. Antecedentes claves que ayudan a reconstruir las posibles causas detrás de su muerte.

Luego del hallazgo sin vida de Daniela Olate (23) en la comuna de Florida, Región del Biobío, se han dado a conocer más antecedentes que permiten la reconstrucción de sus últimos minutos y acotar las sospechas que apuntan a la participación de terceros en su muerte.

Fue la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) que confirmó el deceso de la joven, quien se mantenía desaparecida desde el pasado 16 de julio y con una denuncia por presunta desgracia de por medio.

En el marco de las indagatorias que buscan dar con el responsable detrás del presunto crimen, la hermana de la joven, Constanza, relató cuál fue su última conversación y en qué momento dejó de tener respuestas respecto de su paradero.

Último contacto con Daniela

Constanza fue la última persona que habría tenido contacto con Daniela Olate antes de su desaparición.

Esto ocurrió cuando la joven abordó un auto luego de que el conductor se ofreciera a llevarla mientras esperaba bus en el sector El Álamo.

Daniela le envió un mensaje a su hermana para contarle sobre esto, pero después dejó de responder.

Así lo relató Constanza, según consignó Radio Bío-Bío: "Un minuto después de subirse a ese vehículo me manda un mensaje y me dice 'me voy a ir con un caballero', y me manda su ubicación actual".

"Cuando me doy cuenta de que me manda su ubicación actual, la trato de contactar para que me mande su ubicación real. Le llegaron los dobles tick en WhatsApp y no me contestó", continuó.

"Después de 10 minutos la empecé a llamar y a escribir en WhatsApp, y no me contestó. El teléfono apagado, no le llegaban los mensajes, nada", cerró.

Antecedentes del caso

Momentos después de confirmarse el hallazgo de su cuerpo, las autoridades dieron a conocer detalles del caso que apunta a la intervención de terceros.

Así lo indicó la fiscal Carmen Flores Araneda, quien sostuvo que "claramente hay evidencia que conllevan a determinar que ha habido intervención de terceras personas y que estamos frente a un hecho que correspondería a un homicidio".

Por su parte, el subprefecto Mauro Gutiérrez de la PDI de Concepción expuso que "el examen médico criminalístico del cadáver (indica que) presenta lesiones atribuibles a terceras personas", y agregó que el hallazgo se produjo en "en un sector boscoso, cercano a un camino forestal”.

En conversación con CHV Noticias, el padre de la víctima, Luis Olate, manifestó su pesar por el crimen de su hija e hizo un enfático llamado a hacer justicia .

"Queremos justicia, que se haga justicia porque hoy me tocó a mí y a mi esposa, pero mañana o pasado le puede tocar a otra familia y eso no puede ocurrir. Imagínense, una niña de 23 años, llena de alegría, de ideas, muy tranquila, íbamos a la iglesia", expresó.