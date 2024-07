Tiene más de 15 demandas: ¿Quién es la “empresaria VIP” acusada de estafa en Chicureo? - Chilevisión

Daniela Lafoy Navarrete es acusada de una serie de prácticas, entre ellas giro doloso de cheques, cuentas impagas y posibles irregularidades tributarias. ¿Quién es y cuáles son las denuncias en su contra? Conoce acá su historia.

Vecinos de Chicureo, en la comuna de Colina, acusan a una reconocida "empresaria VIP" de haberlos estafado con millonarias sumas de dinero.

Se trata de Daniela Lafoy Navarrete, quien ha sido cuestionada por una serie de prácticas como giro doloso de cheques, arrendamientos por millonarias cuentas impagas y posibles irregularidades tributarias, además de demandas laborales.

¿Quién es la "estafadora de Chicureo"?

La denominada "estafadora de Chicureo" es ingeniera comercial, empresaria y dueña de dos reconocidos solarium y centros de estética integral, uno ubicado en Chicureo y otro en Los Trapenses, en la comuna de Lo Barnechea.

A través de redes sociales, figuras del espectáculo como Nicole Moreno y Daniela Aránguiz han visitado las instalaciones a modo de promoción o canje.

En un reportaje de CHV Noticias, Daniela Lafoy respondió a las acusaciones de estafa en su contra, algunas de ellas viralizadas como "funa" en plataformas digitales.

"Le hace daño a la gente. Hoy día tipificar a alguien de estafadora por un tema que ni siquiera tienes pruebas, de verdad deben legislar eso, pueden destruir a una persona", se defendió la demandada.

Las acusaciones contra la "estafadora de Chicureo"

Lo cierto es que no se trata de meras acusaciones en redes sociales. Existen más de 15 demandas y 4 sentencias en su contra, además de una serie de testimonios indistintos entre sí y que coinciden en una cosa.

Las presuntas víctimas aluden a su carisma y apariencia física como mecanismo para generar confianza, sellar un acuerdo y luego embaucar.

Macarena Leyton, quien denuncia haber sido estafada por Lafoy tras venderle cortinas, aseguró que "el modus operandi que tiene ella es bien especial".

"Al principio parece ser una persona súper normal, como que se hace amiga y nunca piensas que te van a hacer algo así. Es simpática, no es una persona pesada y entonces uno confía", señaló Leyton.

En las distintas denuncias, aseguran que tras el pago de la primera cuota la empresaria se desentiende y deja de pagar millonarias sumas de dinero.

Mei Li Ossandón es una de las personas que judicializó su caso e interpuso una demanda en contra de Lafoy. Se trata de la dueña de la casa que la empresaria arrienda en un acomodado sector de Chicureo, por un valor mensual de $2,5 millones.

"Yo creo que ella se las sabe por libro", dijo Ossandón, quien alega que la empresaria sólo le pagó un mes de arriendo, correspondiente a octubre de 2023, y que luego dejó de hacerlo al igual que los gastos comunes y las cuentas básicas.

En total, Lafoy le debería a Ossandón una cuenta que superaría los $25 millones. "Yo no me voy a atemorizar por ella, voy a llegar hasta las últimas consecuencias y hasta que me pague el último peso que me debe", señaló la denunciante.

