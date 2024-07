“Dice que era un caballero, pero era un psicópata”: Familia de Daniela Olate apunta a actuar de su presunto asesino - Chilevisión

El tío de la joven asesinada entregó nuevos detalles del actuar del presunto homicida, cuando le ofreció a Daniela llevarla hasta su destino, acción que nunca ocurrió y terminó, aparentemente, con la muerte de Daniela.

Gran conmoción ha causado el crimen de la joven de 23 años, Daniela Olate, quien fue encontrada fallecida luego de desaparecer el pasado martes 16 de julio, tras ir a dejarle medicamentos a su abuela.

Sin embargo, mientras se disponía a esperar un bus de regreso, en un paradero ubicado en la comuna de Florida, región del Biobío, un hombre se ofreció a llevarla. Dicha acción la avisó a su hermana y desde entonces no se supo más de la joven hasta que su cuerpo fue encontrado el miércoles.

Sin embargo, hubo un indicador que alertó a la familia de la joven de que algo no andaba bien en su retorno, ya que Daniela compartió la ubicación en el momento a su hermana, pero no en tiempo real, por lo que no se pudieron ver sus últimos movimientos antes de perder la vida.

“A veces uno nunca sabe la amabilidad que tuvo, si fue amable para traerla, para hacer eso. Porque si él le mete miedo, ella no se sube. Ella confió 100%. Como ella dice que era un caballero, pero era un psicópata”, expresó el tío de Daniela, Pedro Olate a CHV Noticias.

Además, su padre aseguró que era una costumbre familiar avisarse cuando se desplazarían de un punto a otro y también dar aviso cada vez que llegaban a destino. Es por ello, que su familia aún se encuentra a la espera de la captura del asesino de Daniela.

En tanto el jefe Brigada de Homicidios de Concepción, subprefecto Mauro Gutiérrez, aseguró que el cuerpo presenta “lesiones atribuibles a terceras personas, lo cual es materia de investigación”.