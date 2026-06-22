Cámaras de seguridad muestran ataque armado en centro juvenil de La Florida: Hay un hombre muerto y un adolescente herido

Las víctimas habrían llegado hasta el lugar para concretar la venta de una maquinaria de construcción cuando fueron atacados.

Este sábado se produjo una balacera en las afueras del centro juvenil Don Bosco, ubicado en la comuna de La Florida.

En el lugar murió un hombre de 30 años y un joven de 17 resultó herido tras ser golpeado con la empuñadura de un arma. Dentro del recinto, había 35 niños que estaban en una actividad recreativa.

Las víctimas habrían llegado al lugar para concretar la compra de una maquinaria de construcción cuando fueron atacados.