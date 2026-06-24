Cámara de Diputados aprueba proyecto de Ley Antiencapuchados: Ahora se define en el Senado

La iniciativa ahora será tramitada en la sala de la Cámara Alta y busca sancionar a aquellos que decidan cubrir su rostro para realizar actos vandálicos con consecuencias penales.

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por 100 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, el proyecto de ley que sanciona el ocultamiento de identidad , conocido como ley antiencapuchados.

La propuesta ahora pasó a su segundo trámite legislativo y será revisada en el Senado.

Con esta ley se podrá sancionar con consecuencias penales a quien decida cubrirse el rostro para atacar, incendiar, saquear, agredir o realizar otro acto vandálico.





Tras la aprobación el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó la iniciativa como un avance para el orden y la seguridad en el país.

“Es una buena noticia para Chile. Porque detrás de un rostro cubierto hay cobardía, violencia, destrucción y búsqueda de impunidad. El que se cubre para atacar, incendiar, saquear o agredir debe enfrentar consecuencias“, expresó en su cuenta de X.

El secretario de Estado también hizo un llamado a la “reflexión” a aquellos parlamentarios que no apoyaron el proyecto en la cámara.

“La seguridad de las familias, el respaldo a Carabineros y la defensa del orden público no debieran dividirnos, ni tener dos lecturas posibles. Chile necesita dejar atrás la ambigüedad frente a la violencia”, aseguró.

Finalmente, Arrau insistió en que “este proyecto es un paso concreto para recuperar el orden, proteger a quienes viven honestamente y volver a poner la ley del lado de las víctimas”.

100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones: la Cámara aprobó el proyecto que sanciona el ocultamiento de identidad, conocido como Antiencapuchados, y ahora avanza al Senado.