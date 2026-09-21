21/ 09/ 2026 21:32

Cámara aprobó proyecto clave: Policías podrían tener al banco de ADN criminal

Aprobada en primer trámite de la cámara fue despachada al Senado la ley que permitiría a los laboratorios de Carabineros y la PDI poder acceder al banco de datos de ADN criminal, sin tener una posterior certificación del Servicio Médico Legal, esto dice el gobierno agilizará los procesos de identificación en delitos donde hay prófugos y se puedan levantar muestras biológicas y compararlas con los perfiles ya generados de personas condenadas en Chile.