Bellolio acusó “pago” a escolares por desmanes en Liceo Lastarria: “Hay adultos ocupando a menores”

El jefe comunal asistió al Congreso Nacional en el marco del proyecto “Escuelas protegidas”, donde aprovechó para mencionar los hechos de violencia que han afectado al establecimiento de Providencia.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, aseguró este martes que uno de los estudiantes detenidos tras los recientes incidentes en el Liceo José Victorino Lastarria habría confesado un supuesto pago por estos desmanes.

El jefe comunal asistió al Congreso Nacional en el marco del proyecto “Escuelas protegidas”, donde aprovechó para mencionar los hechos de violencia que han afectado al establecimiento de Providencia.

“Existe una verdadera silla musical de la violencia. Los tres estudiantes que intentaron quemar el colegio la semana pasada, dos de ellos los tenemos identificados, venían expulsados de liceos de Santiago Centro”, afirmó en la sesión.





Asimismo, expuso el supuesto “modus operandi” de los sujetos. “Los estudiantes son expulsados de los colegios por violencia extrema y lo que hacen es agruparse para postular en conjunto a otro colegio para hacer exactamente lo mismo”, acusó.

En ese sentido, Bellolio aprovechó la instancia para asegurar que “de los estudiantes que ayer fueron retenidos (…) uno de ellos manifestó que le habían pagado por hacer esto”.

“Lo que a nosotros nos gustaría es que ojalá haya aparecido en su declaración y que se tire esa hebra. Estoy seguro que hay adultos que han ocupado a menores de edad para destruir los liceos emblemáticos de nuestro país”, señaló.

Fiscalía descartó acusación de alcalde Bellolio

La fiscal Sandra Ortíz, de la Fiscalía de Flagrancia, aseguró no tener información sobre la acusación del alcalde Bellolio y que esta arista no forma parte de la carpeta investigativa.

El menor de edad detenido fue formalizado este martes, quedando sin medidas cautelares. Sin embargo, el tribunal dictó 60 días de plazo para la investigación.

Según la resolución del magistrado, no se dio por acreditado que los elementos que portaba el imputado fueran elementos para fabricar artefactos.