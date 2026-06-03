Bailarín Ángel Torrez denuncia racismo y revela vínculo con chileno detenido en Brasil

El icónico bailarín compartió su experencia en el colegio de sus hijas y lo que han sufrido durante el último tiempo.

La pregunta sobre el nivel de racismo en Chile se intaló luego de conocerse la reacción del pasajero del avión que permanece detenido en Brasil tras proferir graves insultos haciendo referencia al color de piel del personal de la aerolínea.

Ahora el reconocido bailarín Ángel Torres comparte su experiencia. Dice que sus hijas han sufrido discriminación, incluso teniendo que cambiarlas de colegio.

“El racismo existe y nos ha pasado algo en el colegio, no de todas las personas, algunas personas que siguen pensando, como te acabo de decir, que el ser de color es una raza inferior a atacar a las otras personas”, aseguró.