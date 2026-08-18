18/ 08/ 2026 08:57

Así quedó Iquique tras históricas precipitaciones: En un día llovió lo que llueve en 12 años

Cerca de 20mm de precipitaciones es lo que arroja el último registro de lluvias en Iquique, capital de la región de Tarapacá, en las últimas horas. De acuerdo a la meteoróloga de Chilevisión, Allison Gohler, la situación no solo “no es habitual”, sino que marca un récord absoluto: “En menos de 24 horas, cayó lo que debería caer en 12 años”. La experta prevé que se mantengan las precipitaciones, aunque en montos menores que van desde los 5 hasta los 10 milímetros.