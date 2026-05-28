Así fue la caída del “Chicorte”: De la PAC a Europa

Luego de llevar una vida de lujo fue delatado por su propia pareja, por lo que carabineros realizó un intenso operativo para dar con su paradero,

Byron Labarca, más conocido como “Chicorte”, creó un imperio narco a base de violencia y diversos crímenes.

Empezó en España con otros delitos menores, pero fue escalando, hasta volver a Chile y controlar la comuna de Pedro Aguirre Cerda.





Luego de llevar una vida de lujo fue delatado por su propia pareja, por lo que carabineros realizó un intenso operativo para dar con su paradero, pero logró escapar a diferencia del resto de su agrupación. Sin embargo, fue detenido en España.