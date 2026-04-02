Alerta por nuevo hecho de violencia escolar: Alumna habría agredido a directora embarazada en Los Andes

El incidente se habría originado cuando una estudiante habría intentado agredir a otra joven al interior del establecimiento.

Un nuevo y grave hecho de violencia habría ocurrió al interior de un establecimiento educacional del país, esta vez en la ciudad de Los Andes, región de Valparaíso.

De acuerdo al medio Aconcagua News, una alumna habría agredido a la directora de la Escuela España de dicha ciudad.

El citado medio indicó que esta situación generó preocupación en la comunidad educativa y obligó a activar protocolos internos y a que Carabineros llegara al lugar.





El incidente se habría originado cuando una alumna habría intentado agredir a otra estudiante al interior del establecimiento. Producto de esta situación, la menor fue contenida por docentes y personal del colegio, siendo trasladada hasta la oficina de la directora para controlar la situación.

Ahí la situación se descontroló nuevamente y de acuerdo a lo informado, la directora habría sido agredida con golpes de puño. Aunque algunos apoderados también señalaron que la directora habría sido atacada con una tijera.

Por último se agregó que la funcionaria se encontraría en buen estado de salud, a pesar de la compleja situación, más aún considerando que la directora se encuentra embarazada.