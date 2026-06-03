Alcalde de La Calera fue formalizado por fraude al fisco: “Quiero transmitir tranquilidad”

La Fiscalía de Valparaíso investiga a Johnny Piraino Meneses por el presunto uso de maquinaria municipal en una propiedad particular. A través de redes sociales, el jefe comunal entregó una declaración al salir de la audiencia.

El alcalde de La Calera, Johnny Piraino Meneses, fue formalizado por la Fiscalía de Valparaíso por su presunta participación en un delito de fraude al fisco, en una causa vinculada al uso de maquinaria municipal en una propiedad particular.

Tras la audiencia, el tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, además de fijar un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.

La acusación contra el alcalde de La Calera

El fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, Claudio Rebeco, explicó que los antecedentes recopilados por el Ministerio Público permitieron formalizar al jefe comunal.

Según detalló, a Piraino se le atribuye haber instruido a funcionarios bajo su dependencia para trasladar maquinaria municipal desde dependencias de la Municipalidad hasta una parcela de su propiedad ubicada en el sector La Peña, en la comuna de Nogales, con el objetivo de realizar trabajos ajenos a las funciones del municipio.





De acuerdo con la Fiscalía, esta acción generó un perjuicio económico para el Estado que, si bien fue catalogado como de baja entidad, resulta suficiente para configurar el delito investigado.

El persecutor precisó que, considerando que el alcalde no arriesga una pena de cumplimiento efectivo en caso de una eventual condena, se optó por solicitar medidas cautelares de menor intensidad.

La investigación tuvo su origen en un informe de la Contraloría que detectó el uso de maquinaria municipal en la propiedad del alcalde, situación que derivó además en una suspensión de 30 días de sus funciones.

📢Fiscal Claudio Rebeco, jefe de la Unidad Regional Anticorrupción @FRValparaiso expuso los hechos formalizados hoy en contra del Alcalde de #LaCalera

📌Ilícito, que por su monto defraudado, no arriesga pena privativa de libertad, por ello quedó con arraigo y firma mensual. https://t.co/i7zeXD392K pic.twitter.com/qoqKVfeoJS — Fiscalía Regional de Valparaíso (@FRValparaiso) June 3, 2026

Habla alcalde de La Calera tras formalización

Tras la audiencia, Piraino publicó un video en redes sociales en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas y defendió su disposición a colaborar con la justicia.

“Hoy existe una investigación en curso respecto de la cual siempre he estado disponible para colaborar y entregar todos los antecedentes que sean necesarios. Confío plenamente en las instituciones y que este proceso permitirá esclarecer los hechos”, sostuvo el alcalde.

Asimismo, añadió: “Quiero transmitir tranquilidad. Mi compromiso con la comuna sigue siendo el mismo de siempre. Trabajar por nuestra gente, por los proyectos que hemos impulsado juntos y por el bienestar de nuestras vecinas y vecinos”.