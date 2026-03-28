AHORA | Reportan ataque a tiros en mall de Santiago: Un guardia estaría herido

De manera preliminar, se reportó que los disparos habrían sido percutados por un “mechero” al momento de ser retirado del centro comercial.

Durante la tarde de este sábado se reportó un ataque a tiros en el interior del Mall Plaza Oeste de Santiago.

De acuerdo a información preliminar, los disparos habrían impactado a uno de los guardias, quien resultó herido.

Personal de Carabineros en el lugar.





Ataque a tiros en mall de Santiago deja un guardia herido

Según información preliminar, y por lo que se puede ver en el video, los disparos habrían sido dirigidos hacia uno de los guardias que se encontraba desalojando a un grupo de “mecheros” del centro comercial.

🔴AHORA | Disparos se registran al interior del Mall Plaza Oeste. Preliminarmente se habla de guardia de seguridad herido.@Cooperativa pic.twitter.com/bDjJxBGm6n — Bryan Galvez Silva🔻 (@BryanGalvezS) March 28, 2026

En desarrollo…