16/ 04/ 2026 07:57

AHORA | Hoy sube la bencina: Largas filas se registran a esta hora en varias gasolineras producto de una nueva alza de los combustibles

Este jueves se registra una nueva alza en el precio del combustible, por lo que numerosos conductores hicieron filas desde horas de la madrugada para alcanzar a llenar sus estantes antes de que el valor subiera en algunas bencineras de diferentes comunas. De acuerdo con ENAP, este jueves 16 de abril, la gasolina de 93 octanos sube $20,2 por litro, mientras que la de 97 octanos incrementará $22,3 por litro. Asimismo, el precio del diésel alzará su precio en $36,4 y el GLP de uso vehicular $36,5.