“¿Acaso no es por morbo?”: Rafaella di Girolamo alzó la voz tras filtración de su testimonio contra Cristián Campos - Chilevisión

La hija de Claudia di Girolamo utilizó sus redes sociales para realizar una tajante crítica a los medios de comunicación, luego de que se filtrara su testimonio entregado en la querella en contra de Cristián Campos.

La hija de Claudia di Girolamo, utilizó su Instagram para realizar una publicación en la que criticó a los medios de comunicación tras la filtración de los episodios de abuso de los que fue víctima.

“Esto no es sólo por mí. Es que simplemente no se hace… y no se hace con nadie”, comenzó expresando Rafaella en el escrito.

“Yo asumí la revictimización cuando denuncié, me hago cargo de eso, solo que hay otro grupo de personas que no han sido convocadas y que se han sentido con el derecho de decir, hablar, opinar, conjeturar y hacer un festín”, agregó.

En ese sentido, continuó afirmando que: “Te ven como adulta, pero no se dan cuenta que están hablando de una niña. Una niña que fue víctima de actos gravísimos (...) ¿Acaso no es por morbo? ¿Alguién duda de cuán sórdido es irrumpir en la historia de otra persona mediante su difusión? ¿Precisaban detalles?”.

Finalmente, Rafaella término su escrito realizando un llamado a la responsabilidad: “Todos sufren con esta bomba expansiva. Este texto es una denuncia y a la vez un llamado a la responsabilidad. Con todo el dolor que siento hoy y que sienten quienes me acompañan, me mueve más el deseo de decirles a quienes tienen poder: úsalo bien; úsalo para construir y no para generar conversaciones inhumanas, indecentes y faltas de empatía”.