Revelan presunta prueba física de la defensa de Raffaella di Girolamo contra Cristián Campos - Chilevisión

Poco después de darse a conocer parte de la declaración presentada por la psicóloga en contra del actor por sucesos ocurridos en su infancia y adolescencia, ahora se expuso una prueba que la querellante habría sumado a la causa.

Tras la revelación de parte de la declaración realizada por Raffaella di Girolamo ante el 34° Juzgado del Crimen de Santiago por presuntos episodios de abuso sexual efectuados por el actor Cristián Campos en su contra, ahora se dieron a conocer más antecedentes y una supuesta prueba presentada en el caso.

Un correo electrónico

De acuerdo con T13, hay una prueba física presentada por Di Girolamo en el caso y tiene relación con un correo electrónico que fue escrito por su madre, la también actriz Claudia di Girolamo, dirigido a Cristián Campos.

Respecto de ello, Raffaella declaró que "mi mamá (Claudia) me pidió autorización para enviarle un correo electrónico a Cristián. Me lo envió a mí primero para leerlo. Yo la leí, pero no recuerdo qué decía, solo que ella sabía lo que había pasado. Yo le dije a mi mamá que ella podía enviarle lo que quisiera".

Respuesta de Campos al correo

"Tiempo después me enteré que Cristián respondió ese correo, pero ella no me había querido decir", continuó Di Girolamo, según expuso el medio citado.

En abril, la denunciante habría sabido sobre esta respuesta del acusado, asegurando que en el téxto "él decía que no era una mala persona, que no era la persona que describía y que jamás había abusado de alguien y que toda su gente cercana, su familia y amigos confiaban en él".

Por su parte, el abogado querellante, Juan Pablo Hermosilla, expuso que este correo enviado por Campos ocurrió un mes después del mensaje inicial redactado por Claudia di Girolamo.

"Ese tipo de antecedentes no son comunes en estos casos, lo normal es que no haya mucho rastro de estas situaciones", explicó Hermosilla.

Hermosilla habló en exclusiva con Contigo en la mañana

En una conversación exclusiva con el matinal Contigo en la mañana, el abogado Juan Pablo Hermosilla negó su responsabilidad en la filtración del testimonio de Raffaella di Girolamo.

"Los casos pasan y los abogados quedamos. Los mentirosos salen a la vista altiro (...) Nosotros no filtramos el tema, creo que nos dañó la filtración", afirmó el representante de la Fundación para la Confianza.

Además, Hermosilla dio a conocer que durante la jornada del jueves recibió un llamado de Raffaella, donde le pidió "transmitir a los medios que esto le ha causado mucha angustia a ella".

Respuesta de Cristián Campos

Durante la jornada del jueves, Cristián Campos salió al paso de las filtraciones de las declaraciones de Raffaella di Girolamo y sostuvo que "sin afán de polémica, sólo nos interesa aclarar que estamos muy tranquilos y en condiciones, gracias al trabajo de nuestros abogados, de desmentir con pruebas a la vista, todas y cada una de las falsas e inverosímiles declaraciones".

En la misma línea, agregó que "llegado el momento, aportaremos nuestras pruebas en el Juzgado, que es donde corresponde y no en los medios de comunicación o redes sociales como parecen preferir hacerlo algunas fundaciones que tratan temas muy íntimos y delicados".