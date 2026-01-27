Video | Segundos de terror: Intentan asesinar a alcalde filipino con un lanzacohetes - Chilevisión

Una cámara de seguridad captó el momento en que un grupo de sujetos lleva a cabo un intento de asesinato contra el alcalde (Akmad Mitra) Ampatuan, en Shariff Aguak, una conflictiva región al sur de Filipinas. Los atacantes bajan de un automóvil y, en cuestión de segundos, accionaron un lanzacohetes contra el vehículo de la autoridad. Pese a lo impresionante de las imágenes, el edil resultó ileso. Dos agentes de seguridad —que sufrieron heridas de menor consideración— respondieron al ataque y abatieron a tiros a tres de los cuatro sujetos.