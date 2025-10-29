Operativo contra el narco en Brasil deja 64 muertos: Atacaron a la policía con drones y explosivos - Chilevisión

Un total de 64 fallecidos fue el saldo que dejó un megaoperativo policial contra el narcotráfico, concretamente contra la organización criminal Comando Vermelho, al interior de una poblada favela en Río de Janeiro, Brasil. Entre las víctimas fatales hay 60 delincuentes y cuatro funcionarios policiales, cifras que se sumaron a los cerca de 80 detenidos. En los registros de la operación se ven y escuchan enfrentamientos armados con alto poder de fuego. Incluso, se cree que delincuentes utilizaron drones con explosivos para repeler a la policía.