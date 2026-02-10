 Con explosivos y ametralladoras de guerra: Overoles blancos lideraron cinematográfico robo en autopista - Chilevisión
Minuto a minuto
Incendio consume dos pisos de edificio en Quinta Normal: Mascotas fallecidas y centenar de evacuados Hasta 10 millones de pesos: El apoyo anunciado para los afectados por el incendio en la Vega Central Caso ProCultura: Claudio Orrego contra la Fiscalía por suspensión de audiencia donde se vería su desafuero Vivía dentro de un auto: Insólita detención durante operativo por vehículos abandonados en Santiago “Cuando vi que se bajaron…”: Habla conductor que atropelló a delincuente en intento de encerrona en Quilicura
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
10/02/2026 10:03

Con explosivos y ametralladoras de guerra: Overoles blancos lideraron cinematográfico robo en autopista

Un grupo de entre 6 a 8 delincuentes vestidos con overoles blancos protagonizó un robo de película en una carretera al sur de Italia. Incendiaron un par de vehículos para bloquear la ruta y así ir por su objetivo, un camión blindado de una empresa de seguridad. Con explosivos intentaron abrir el vehículo de transporte de valores, y luego provocaron un tiroteo con ametralladoras de guerra. Los policías detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda, mientras que los demás lograron escapar. No se reportaron heridos.

Lo más visto

Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 km/h en la zona centro-sur

Estos avisos, vale recordar, son emitidos por la DMC cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

09/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Fonasa continúa con el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso, el cual se extenderá hasta el 15 de marzo de este año. Puedes conocer en simples pasos si es que lo recibes.

09/02/2026

“Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena

Gendarmería indicó que el macabro hecho quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro, cuando funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda. 

09/02/2026

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Así fue la participación de Pedro Pascal en “la casita”

El cantante puertorriqueño presentó un show de medio tiempo lleno de referencias latinas, donde también invitó a artistas del mundo del espectáculo, entre ellos el actor chileno.

09/02/2026
Publicidad