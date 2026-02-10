Con explosivos y ametralladoras de guerra: Overoles blancos lideraron cinematográfico robo en autopista - Chilevisión

Un grupo de entre 6 a 8 delincuentes vestidos con overoles blancos protagonizó un robo de película en una carretera al sur de Italia. Incendiaron un par de vehículos para bloquear la ruta y así ir por su objetivo, un camión blindado de una empresa de seguridad. Con explosivos intentaron abrir el vehículo de transporte de valores, y luego provocaron un tiroteo con ametralladoras de guerra. Los policías detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda, mientras que los demás lograron escapar. No se reportaron heridos.