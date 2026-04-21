21/ 04/ 2026 08:36

Video muestra momento exacto en que se produjo ataque a turistas en las pirámides de Teotihuacán en México

Este lunes, un hombre de 27 años protagonizó un ataque armado en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, México, el cual terminó con una turista canadiense muerta y 13 personas lesionadas. El agresor se suicidó momentos después y en la escena había indicios que mostraban una admiración del atacante por la masacre de Columbine en Estados Unidos, la cual también se produjo un 20 de abril, pero de 1999.