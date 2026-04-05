Uno de los momentos más importantes llegará este luns 6 de abril, cuando la nave pase por la cara oculta de la Luna, una región que nunca es visible desde la Tierra.

Más de 50 años después de las misiones Apollo, la NASA volvió a enviar astronautas rumbo a la Luna con Artemis II, el primer vuelo tripulado de su nuevo programa de exploración lunar. La misión, de unos diez días, busca probar la nave Orion antes de intentar un nuevo alunizaje en el futuro.

El objetivo de Artemis II es preparar el camino para Artemis III, misión con la que la NASA busca volver a poner astronautas en la superficie lunar por primera vez desde 1972, esta vez con planes de establecer una presencia humana más permanente en el satélite natural.

La NASA está transmitiendo en vivo la misión Artemis II, mostrando el momento en que la nave Orion se acerca a la cara oculta de la Luna. La señal permite seguir en tiempo real el avance del viaje. Día a día: Así avanza la misión Artemis II rumbo a la Luna

El viaje comenzó el 1 de abril de 2026, cuando el cohete Space Launch System (SLS) despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Estados Unidos, hasta donde llegó la astrónoma chilena Teresa Paneque. Tras entrar en órbita terrestre, la nave Orion se separó del cohete y la tripulación inició las primeras pruebas de sus sistemas.





Durante el 2 de abril, los astronautas realizaron la maniobra clave que puso a la nave en una trayectoria translunar, es decir, el camino directo hacia el satélite natural.

Entre el 3 y el 4 de abril, la tripulación se dedicó a probar los sistemas que permitirán futuras misiones de larga duración. También realizaron experimentos científicos, chequeos médicos y observaciones de la Tierra desde una distancia que no se alcanzaba con astronautas desde la década de 1970.

El 5 de abril, la misión alcanzó aproximadamente el punto medio del viaje hacia la Luna. En esta etapa, la nave ya se encuentra a cientos de miles de kilómetros del planeta.

Uno de los momentos más importantes llegará este luns 6 de abril, cuando la nave pase por la cara oculta de la Luna, una región que nunca es visible desde la Tierra. Durante este sobrevuelo, Orion quedará sin comunicación con los centros de control durante varios minutos, ya que el propio satélite bloqueará la señal de radio. Este paso permitirá obtener nuevas imágenes de esa zona poco observada por misiones tripuladas.





Tras rodear la Luna, la nave iniciará el regreso a la Tierra en una trayectoria llamada “free-return”. Entre el 7 y el 9 de abril, la tripulación continuará con pruebas mientras Orion se dirige nuevamente al planeta. La misión finalizará el 10 de abril, cuando la cápsula reingrese a la atmósfera y americe en el océano Pacífico, donde será recuperada por equipos de rescate.

Sigue aquí la transmisión en vivo de la NASA